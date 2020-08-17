В матче «Зенит»–ЦСКА заменён инспектор из-за сомнительного результата теста на коронавирус

Произошла замена инспектора в матче третьего тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» – ЦСКА из-за сомнительного результата теста на коронавирус. Вместо Юрия Чеботарёва назначен Эдуард Малый.



Окончательный результат теста Чеботарёва ожидается в течение трёх дней после проверки Роспотребнадзором.

Матч «Зенит» — ЦСКА состоится 19 августа. Начало — в 20:00 мск.

В первых двух турах команда из Санкт-Петербурга одержала победы. Сначала подопечные Сергея Семака разобрались на выезде с волгоградским «Ротором» (2:0), а затем в Ростове с таким же счётом обыграли местную команду.

«Армейцы» стартовали с выездной победы над «Химками» в первом туре РПЛ (2:0). Во втором туре ЦСКА принимал «Тамбов». Подопечные Виктора Гончаренко одержали победу со счётом 2:1.