«Милан» попытается перехватить Алексея Миранчука у «Аталанты»

Итальянские клубы ведут борьбу за полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.



Накануне, 16 августа, стало известно, что 24-летний футболист близок к переходу в «Аталанту». Сообщалось, что сегодня, 17 августа, представители итальянского и российского клубов проведут встречу, чтобы проработать последние детали трансфера.



Однако, как сообщает Milanlive.it со ссылкой на Corriere dello Sport, «Милан» по-прежнему рассчитывает заполучить Миранчука. «Россонери», уступившие «Аталанте» лидерство в борьбе за игрока, попытаются перехватить хавбека. Переговорами займётся спортивный директор клуба Паоло Мальдини.



Миранчук выступает за «Локомотив» с 2013 года. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги 24-летний хавбек провёл 27 матчей, забил 12 мячей и отдал 3 результативные передачи. С 2015 года Алексей вызывается в сборную России.

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