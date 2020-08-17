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Педро прилетел в Рим и подпишет двухлетний контракт с «Ромой»

Педро прилетел в Рим и подпишет двухлетний контракт с «Ромой»
Футбол / Италия 0

Бывший полузащитник «Челси» Педро Родригес прилетел в столицу Италии, где скоро подпишет контракт с «Ромой» на два года, сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Соглашение будет действовать до лета 2022 года. Зарплата испанского хавбека составит € 3 млн в год.

Педро выступал за «Челси» с 2015 года, а до этого защищал цвета «Барселоны». В минувшем сезоне он провёл 11 матчей в английской Премьер-лиге, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Педро является воспитанником «Барселоны». В структуре сине-гранатовых испанец числился с 2004 года. За основной состав каталонского клуба выступал 10 лет — с 2005 по 2015 год. Провёл более 300 матчей и забил почти 100 голов.

«Рома» в минувшем сезоне Серии А заняла пятое место.

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