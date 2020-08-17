Матюиди: Роналду — лучший партнёр по команде из тех, с кем я играл
Бывший полузащитник «Ювентуса» Блез Матюиди поделился мнением о португальском форварде туринского клуба Криштиану Роналду.
«Я играл вместе с Неймаром, Мбаппе, Гризманном, Ибрагимовичем и Криштиану Роналду. Все они фантастические футболисты, но если мне нужно выбрать лучшего партнёра по команде, то я назову Криштиану, учитывая его заслуги за карьеру, а также то, что он делает до сих пор. Он является исключительным игроком. Роналду стареет, это правда, но он понимает это. Я никогда раньше не видел, чтобы кто-то другой так стремился быть лучшим», — приводит слова Матюиди Juventusnews24 со ссылкой на L'Equipe.
В завершившемся сезоне 35-летний Роналду провёл 46 матчей во всех турнирах, забил 37 голов и отдал 7 результативных передач.
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