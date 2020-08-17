Пирло заверил Роналду, что он ключевой игрок для «Ювентуса». Клуб не продаст португальца

Новый главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло побеседовал с нападающим команды Криштиану Роналду, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации издания, специалист заверил португальца, что он является ключевым игроком для «бьянконери». Туринский клуб, вопреки слухам, не станет продавать Криштиану и постарается приобрести центрального форварда, который играл бы с ним в связке.
Ранее появилась информация, что что «Ювентус» хочет избавиться от зарплаты Роналду и уже предложил его многим клубам, среди которых «Барселона». В окружении футболиста на эту информацию отреагировали фразой «это всё ложь».
Роналду перешёл «Ювентус» в 2018 году. Сумма трансфера составила € 117 млн. Контракт 35-летнего форварда с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.
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