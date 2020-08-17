«Валенсия» предложила игрокам векселя вместо зарплаты. Клуб близок к банкротству

Испанская «Валенсия» из-за финансовых проблем не может выплатить зарплату футболистам за вторую часть сезона-2019/2020. Вместо денег игрокам предложили долговые расписки (векселя), сообщает AS.

По данным источника, векселя будут гарантом того, что футболисты получат зарплату. Впрочем, срок погашения по векселям наступит не раньше сентября 2021 года.

У «Валенсии» практически отсутствуют доходы из-за пандемии коронавируса. Дело дошло до такой степени, что финансовый директор клуба Инма Ибаньес лично нанесла визит игрокам, чтобы сообщить, что «Валенсия» не способна платить им зарплату. Финансовое положение «Валенсии» находится на грани краха, поэтому клуб может быть объявлен банкротом в ближайшее время.