Дмитрий Черышев: Денис останется в «Валенсии», тренер на него рассчитывает

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева, заявил, что футболист останется в испанском клубе.
«Денис начал тренировочный процесс с командой. Тренер на него рассчитывает. В ближайшем будущем увидим Дениса на поле. Он будет защищать цвета «Валенсии», — цитирует Черышева-старшего «Матч ТВ».
29-летний российский полузащитник отверг предложение о переходе одной из московских команд.
Черышев — воспитанник мадридского «Реала». В «Валенсию» перешёл летом 2018 года из «Вильярреала» на правах аренды. Через год «летучие мыши» выкупили трансфер хавбека. Сумма трансфера составила € 6 млн.
В нынешнем сезоне россиянин принял участие в 24 матчах чемпионата Испании (девять — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и двух результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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