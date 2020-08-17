«Интер» — «Шахтёр»: стартовые составы на матч Лиги Европы

Стали известны стартовые составы миланского «Интера» и донецкого «Шахтёра» на матч 1/2 финала Лиги Европы. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Встреча пройдёт в Дюссельдорфе (Германия) на стадионе «Эсприт-Арена». Обслужит матч польская бригада арбитров во главе с Шимоном Марциняком, ассистировать ему будут судьи на линиях Павел Сокольницки и Томаш Листкевич. Резервный судья — Уильям Коллам (Шотландия). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Шахтёр».

«Интер»: Ханданович, Годин, де Врей, Бастони, Янг, Брозович, Барелла, Гальярдини, Д'Амброзио, Мартинес, Лукаку.

Запасные: Паделли, Бираги, Шкриньяр, Пирола, Раноккия, Кандрева, Эриксен, Мозес, Сенси, Валеро, Эспозито, Санчес.

«Шахтёр»: Пятов, Матвиенко, Кривцов, Хочолава, Додо, Степаненко, Маркос Антониу, Патрик, Тайсон, Марлос, Мораес.

Запасные: Трубин, Бондарь, Болбат, Сиприано, Фернандо, Дентиньо, Коноплянка, Коваленко, Тете, Пихалёнок, Соломон, Майкон.