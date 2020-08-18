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Впервые за 15 лет два игрока «Интера» забили больше 20 мячей за сезон

Впервые за 15 лет два игрока «Интера» забили больше 20 мячей за сезон
Футбол / Лига Европы 0

Сразу два футболиста миланского «Интера» забили более 20 голов за сезон-2019/2020. Речь идёт о бельгийском форварде Ромелу Лукаку и аргентинском нападающем Лаутаро Мартинесе.

Оба игрока отметились дублями в полуфинальном матче Лиги Европы с донецким «Шахтёром» (5:0). Таким образом, Лукаку забил 31 мяч за «Интер» во всех турнирах, на счету Мартинеса — 21 гол. В последний раз такое достижение покорилось форвардам миланцев Адриано и Обафеми Мартинсу в сезоне-2004/2005.

Ромелу Лукаку перешёл в «Интер» из английского «Манчестер Юнайтед» в августе 2019 года и стал самым дорогим приобритением в истории миланцев — клуба отдал за него €81,6 млн. Мартинес пополнил состав «Интера»в 2018 году, перейдя из аргентинского «Расинга».

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