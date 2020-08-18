Итальянский клуб сыграет в финале Кубка УЕФА/Лиги Европы впервые с 1999 года

Миланский «Интер» обыграл донецкий «Шахтёр» в полуфинале Лиги Европы (5:0) и стал первой за 21 год итальянской командой, которая сыграет в финале второго по значимости еврокубкового турнира.

Последней такой командой была «Парма», добравшаяся до финала Кубка УЕФА 1999 года. Решающий матч турнира проходил на московском стадионе «Лужники», в нём команда, в составе которой выступали Фабио Каннаваро и Джанлуиджи Буффон, обыграла французский «Марсель» со счётом 3:0.

В текущем розыгрыше Лиги Европы «Интер» выступает, начиная со стадии 1/16 финала — миланцы заняли третье после «Барселоны» и дортмундской «Боруссии» место в группе Лиги чемпионов. В плей-офф Лиги Европы команда Антонио Конте помимо «Шахтёра» обыграла «Лудогорец», «Хетафе» и «Байер».