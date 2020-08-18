«Боруссия» договорилась с «Реалом» об аренде бразильского хавбека Рейниера

Бразильский полузащитник мадридского «Реала» Рейниер ближайшие два сезона проведёт в дортмундской «Боруссии» на правах аренды, сообщает Globo Esporte.
Стороны согласовали условия контракта. Официально о переходе будет объявлено в ближайшее время.
Ранее главный тренер немецкой команды Люсьен Фавр подтвердил, что 18-летний хавбек ему интересен. По словам специалиста, Рейниер «очень хорош в нападении и очень хорошо завершает атаки, может решить исход встречи».
Напомним, что Рейниер перешёл в «Королевский клуб» зимой этого года из «Фламенго». Сумма трансфера составила € 30 млн. Футболист подписал с мадридским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года. Рейниер — воспитанник «Фламенго». На взрослом уровне он провёл за бразильский клуб 15 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.
- 18 августа 2020
-
11:27
-
11:25
-
11:01
-
10:59
-
10:41
-
10:19
-
10:17
-
10:05
-
10:00
-
09:47
-
09:43
-
09:32
-
09:27
-
09:14
-
08:58
-
08:30
-
07:54
-
07:12
-
06:50
-
06:32
-
06:18
-
05:58
-
05:11
-
04:30
-
04:05
-
03:14
-
02:55
-
02:18
-
01:27
-
00:55
-
00:52
-
00:23
-
00:19
-
00:10
-
00:08