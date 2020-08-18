«Боруссия» договорилась с «Реалом» об аренде бразильского хавбека Рейниера

Бразильский полузащитник мадридского «Реала» Рейниер ближайшие два сезона проведёт в дортмундской «Боруссии» на правах аренды, сообщает Globo Esporte.

Стороны согласовали условия контракта. Официально о переходе будет объявлено в ближайшее время.

Ранее главный тренер немецкой команды Люсьен Фавр подтвердил, что 18-летний хавбек ему интересен. По словам специалиста, Рейниер «очень хорош в нападении и очень хорошо завершает атаки, может решить исход встречи».

Напомним, что Рейниер перешёл в «Королевский клуб» зимой этого года из «Фламенго». Сумма трансфера составила € 30 млн. Футболист подписал с мадридским клубом контракт, который будет действовать до лета 2026 года. Рейниер — воспитанник «Фламенго». На взрослом уровне он провёл за бразильский клуб 15 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал две результативные передачи.