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«А мы вот Де Брёйне пробуем подписать». «Урал» поздравил «Локомотив» с «трансфером» Месси

«А мы вот Де Брёйне пробуем подписать». «Урал» поздравил «Локомотив» с «трансфером» Месси
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба «Урала» в «Твиттере» отреагировала на шутку коллег из «Локомотива», «объявивших» о переходе нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».

«Поздравляем, коллеги! Хороший трансфер. А мы вот Де Брёйне пробуем подписать», — написали представители екатеринбургского клуба.

Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков, отвечая на вопрос об интересе «железнодорожников» к защитнику «Спартака» Николаю Рассказову, заявил, что клуб ведёт переговоры с Месси, который готов перейти в «Локо».

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и лучшим бомбардиром в истории клуба. 29-летний полузащитник Кевин Де Брёйне защищает цвета «Манчестер Сити», с которым к настоящему моменту завоевал девять трофеев.

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