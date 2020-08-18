«А мы вот Де Брёйне пробуем подписать». «Урал» поздравил «Локомотив» с «трансфером» Месси

Пресс-служба «Урала» в «Твиттере» отреагировала на шутку коллег из «Локомотива», «объявивших» о переходе нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».



«Поздравляем, коллеги! Хороший трансфер. А мы вот Де Брёйне пробуем подписать», — написали представители екатеринбургского клуба.



Ранее председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков, отвечая на вопрос об интересе «железнодорожников» к защитнику «Спартака» Николаю Рассказову, заявил, что клуб ведёт переговоры с Месси, который готов перейти в «Локо».



33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и лучшим бомбардиром в истории клуба. 29-летний полузащитник Кевин Де Брёйне защищает цвета «Манчестер Сити», с которым к настоящему моменту завоевал девять трофеев.

«Ну вот, а мы сюрприз готовили». «Локомотив» опубликовал фото Месси в форме клуба