Финальный матч Лиги Европы обслужит бригада арбитров из Нидерландов
УЕФА назначил арбитров на финальный матч Лиги Европы сезона-2019/2020 «Севилья» — «Интер», сообщается на официальном сайте организации.
Встречу обслужит бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. В бригаду войдут ассистенты Марко Дикс и Хессель Стегстра. Резервный рефери — грек Анастасиос Сидиропулос. За VAR будет отвечать Йохем Кампхейс, которому помогут Кевин Блом и польский судья Павел Гиль.
Финал Лиги Европы «Севилья» — «Интер» состоится 21 августа в Кёльне (Германия). Начало встречи — в 22:00 мск. Напомним, в полуфинале турнира «Севилья» обыграла «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1, а миланский «Интер» разгромил донецкий «Шахтёр» (5:0). Действующим победителем Лиги Европы является «Челси».
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