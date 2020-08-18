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«Краснодар» — «Арсенал»: составы команд на матч 3-го тура РПЛ

«Краснодар» — «Арсенал»: составы команд на матч 3-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и тульского «Арсенала» на матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре, стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Краснодар»: Сафонов, Газинский, Петров, Мартынович, Рамирес, Уткин, Олссон, Кайо, Кабелла, Вандерсон, Берг.

Запасные: Синицын, Городов, Смольников, Сорокин, Камболов, Мацукатов, Классон, Вильена, Сулейманов, Кутовой.

«Арсенал»: Нигматуллин, Комбаров, Денисов, Беляев, Бауэр, Горбатенко, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Ковалёв, Луценко.

Запасные: Шамов, Григалава, Хагуш, Бурлак, Довбня, Сокол, Ткачёв, Хлусевич, Банда, Громыко, Адхоев, Минаев.

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