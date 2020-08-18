Ушёл из жизни бывший защитник «Спартака» Иван Варламов

На 83-м году жизни скончался бывший защитник «Спартака» Иван Варламов, сообщает пресс-служба московского клуба.
Варламов выступал за «Спартак» в 1964, 1965 и 1967 годах. В составе московского клуба он принял участие в 86 матчах. Со «Спартаком» Варламов становился обладателем Кубка СССР в 1965 году. Также он играл за «Торпедо» (Армавир), «Кубань», «Политотдел» и «Автомобилист».
После завершения футбольной карьеры Варламов работал начальником «Спартака» в 1976 году. Затем он стал тренером. В 1977 году, а также с 1980 по 1983 год Варламов был помощником главного тренера команды Константина Ивановича Бескова.
«Спартак» выразил соболезнования родным и близким покойного. Прощание с Варламовым пройдёт в четверг, 20 августа, с 13:00 в морге Боткинской больницы. Ветеран будет похоронен на Востряковском кладбище.
- 18 августа 2020
-
20:36
-
20:17
-
20:17
-
19:54
-
19:43
-
19:32
-
19:23
-
19:12
-
19:11
-
18:52
-
18:46
-
18:37
-
18:15
-
18:15
-
17:54
-
17:52
-
17:49
-
17:34
-
17:14
-
17:14
-
17:08
-
17:00
-
16:58
-
16:53
-
16:49
-
16:41
-
16:34
-
16:33
-
16:16
-
16:13
-
16:00
-
15:37
-
15:22
-
15:15
-
15:14