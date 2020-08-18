Ушёл из жизни бывший защитник «Спартака» Иван Варламов

На 83-м году жизни скончался бывший защитник «Спартака» Иван Варламов, сообщает пресс-служба московского клуба.

Варламов выступал за «Спартак» в 1964, 1965 и 1967 годах. В составе московского клуба он принял участие в 86 матчах. Со «Спартаком» Варламов становился обладателем Кубка СССР в 1965 году. Также он играл за «Торпедо» (Армавир), «Кубань», «Политотдел» и «Автомобилист».



После завершения футбольной карьеры Варламов работал начальником «Спартака» в 1976 году. Затем он стал тренером. В 1977 году, а также с 1980 по 1983 год Варламов был помощником главного тренера команды Константина Ивановича Бескова.

«Спартак» выразил соболезнования родным и близким покойного. Прощание с Варламовым пройдёт в четверг, 20 августа, с 13:00 в морге Боткинской больницы. Ветеран будет похоронен на Востряковском кладбище.