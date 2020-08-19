Кристиан Ансальди продлил контракт с «Торино»

Защитник Кристиан Ансальди подписал новое соглашение с итальянским «Торино», информирует пресс-служба клуба в "Твиттере". Сообщается, что новый контракт 33-летнего футболиста будет действовать до 30 июня 2021 года.

В прошедшем сезоне Серии А «Торино» боролся за выживание. В итоге туринская команда заняла 16-е место. В начале августа команду возглавил Марко Джампаоло.

Аргентинский защитник Кристиан Ансальди известен по выступлениям за миланский «Интер», мадридский «Атлетико», российские «Зенит» и «Рубин». Ансальди выступал в России с 2008 по 2016 год.



В прошедшем сезоне итальянского чемпионата Кристиан Ансальди провёл в составе «Торино» 27 игр, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.