Экс-игрок «Локомотива» Михалик завершил карьеру

Бывший игрок московского «Локомотива» Тарас Михалик принял решение завершить профессиональную карьеру.

«Ещё поиграю для себя в любителях. На профессиональном уровне уже достаточно, наигрался. Видите, хотел помочь «Волыни», но не получилось. Я ни с кем не общался на тему перехода в другой клуб. К тому же настроение было не очень. Последние пять матчей играл на уколах, были определённые проблемы с коленом.



Сейчас залечиваю ту травму, после которой воспалилось колено. И буду понемногу завершать игровую карьеру. У меня есть товарищ, который держит команду. Она играет на любительском уровне, на область», — цитирует игрока Footboom.

Напомним, что за московский клуб Михалик выступал в период с 2013 года по 2019-й.