Спортивный директор «Чайки» Баян отстранён на два года за игру на тотализаторе

Футбольный эксперт и член комитета по этике РФС Андрей Созин заявил, что спортивный директор футбольного клуба «Чайка» Олег Баян отстранён от футбольной деятельности на два года.

«Состоялось заседание комитета по этике, по его итогам спортивный директор «Чайки» Олег Баян отстранён от футбольной деятельности на два года. Также условно на год дисквалифицирован игрок «Коломны» Ефим Бойцов.



Баян ставил на разные матчи, в том числе игры РПЛ. Но не на матчи «Чайки». Бойцов, признавший свою вину, на игры своей команды тоже не ставил. Но футбольным деятелям вообще нельзя ставить! Это запрещено и законом, и контактами. В будущем таких нарушителей будут просто отстранять от футбола», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.