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«Ахмат» обыграл «Ротор» в матче РПЛ

«Ахмат» обыграл «Ротор» в матче РПЛ
Футбол / РПЛ 0

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» обыграл «Ротор» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Обслуживала матч бригада арбитров из Санкт-Петербурга во главе с Сергеем Лапочкиным, ассистировали судьи на линиях Андрей Веретешкин и Александр Кудрявцев.

На 29-й минуте форвард «Ахмата» Андрес Понсе мог открыть счёт, но не реализовал одиннадцатиметровый. В концовке первого тайма арбитр назначил пенальти в ворота «Ахмата», но отменил своё решение после просмотра видеоповтора.

Счёт был открыт в начале второго тайма — на 47-й минуте автором забитого мяча стал Владимир Ильин, которому ассистировал Олег Иванов. Через несколько минут преимущество грозненского клуба увеличил Одисе Роши. На 58-й минуте разрыв в счёте сократил Сергей Серченков. Вскоре третий гол забил Роши, который оформил дубль с передачи Ильина. На 71-й минуте «Ротор» остался в меньшинстве из-за удаления Седрика Гогуа.

«Ахмат», набрав 4 очка, вышел на восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Ротор» (1) — на последнем, 16-м месте.

Россия - Премьер-Лига. 3-й тур
19 августа 2020, среда. 18:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
3 : 1
Ротор
Волгоград
1:0 Ильин – 47'   2:0 Роши – 53'   2:1 Серченков – 58'   3:1 Роши – 61'
Удаления: нет / Гогуа – 71'
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