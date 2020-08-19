«Ахмат» обыграл «Ротор» в матче РПЛ

В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» обыграл «Ротор» со счётом 3:1. Встреча состоялась в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена». Обслуживала матч бригада арбитров из Санкт-Петербурга во главе с Сергеем Лапочкиным, ассистировали судьи на линиях Андрей Веретешкин и Александр Кудрявцев.
На 29-й минуте форвард «Ахмата» Андрес Понсе мог открыть счёт, но не реализовал одиннадцатиметровый. В концовке первого тайма арбитр назначил пенальти в ворота «Ахмата», но отменил своё решение после просмотра видеоповтора.
Счёт был открыт в начале второго тайма — на 47-й минуте автором забитого мяча стал Владимир Ильин, которому ассистировал Олег Иванов. Через несколько минут преимущество грозненского клуба увеличил Одисе Роши. На 58-й минуте разрыв в счёте сократил Сергей Серченков. Вскоре третий гол забил Роши, который оформил дубль с передачи Ильина. На 71-й минуте «Ротор» остался в меньшинстве из-за удаления Седрика Гогуа.
«Ахмат», набрав 4 очка, вышел на восьмое место в турнирной таблице РПЛ. «Ротор» (1) — на последнем, 16-м месте.
- 19 августа 2020
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