РФС запретил «Динамо» регистрировать новых футболистов

Состоялось заседание палаты РФС по разрешению споров, на котором было принято решение запретить московскому «Динамо» регистрировать новых игроков, сообщает пресс-служба организации.

Палата удовлетворила заявление нападающего Николая Обольского о взыскании задолженности по трудовому договору с «Динамо». Клуб должен погасить перед футболистом долг по компенсационным выплатам, а также выплатить ему проценты за задержку.

Запрет на регистрацию новых футболистов введён в качестве обеспечительной меры. После выплаты долга игроку запрет будет снят.

В июне нападающий Николай Обольский покинул «Динамо» по завершении контракта. Форвард является воспитанником академии москвичей. Игрок провёл за «Динамо» 19 матчей, однако ни разу не забивал за первую команду.