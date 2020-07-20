Российский футбольный союз (РФС) снял с «Ротора» запрет на регистрацию новых игроков, сообщается на официальном сайте организации. Решение было принято на заседании палаты РФС по разрешению споров, которое состоялось сегодня, 20 июля.



Напомним, запрет был наложен в качестве обеспечительной меры по делу Артёма Попова, который покинул клуб в начале июня.



«В связи с исполнением ГАУ Волгоградской области «СК «Ротор» решения Палаты по разрешению споров от 10 июля 2020 года по делу Попов vs. ФК «Ротор» снять соответствующий запрет на регистрацию новых футболистов с ГАУ Волгоградской области «СК «Ротор», наложенный в качестве обеспечительной меры. ГАУ Волгоградской области «СК «Ротор» имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.