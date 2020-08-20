Коман: Мбаппе немного похож на Месси. Он способен решить исход финала ЛЧ

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Кингсли Коман поделился мнением о нападающем «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе.

«Несколько раз играл с ним, поэтому постараюсь дать команде нужный совет. У нас также есть видео и инструкции тренеров. Мбаппе — игрок, который созидает. Он немного напоминает Лионеля Месси, с которым мы уже встречались. Килиан может решить исход финала, поэтому мы постараемся его сдерживать", — приводит слова Кингсли Комана Goal.

Финальный матч Лиги чемпионов сезона-2020/2021 «Бавария» — «ПСЖ» состоится 23 августа. Матч пройдёт в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Начало встречи — в 22:00 мск. «Бавария» — 5-кратный победитель Лиги чемпионов, «Пари Сен-Жермен» никогда не выигрывал турнир.