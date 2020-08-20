«Бавария» вышла на 1-е место в рейтинге УЕФА

Мюнхенская «Бавария» после победы в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Лионом» вышла на 1-е место в рейтинге УЕФА, опередив мадридский «Реал».

У «Баварии» и «Реала» по 134 очка, но немецкий клуб в этом евросезоне заработал 34 очка против 17 у «Реала». Благодаря этому немцы находятся выше «Королевского клуба». В нынешнем сезоне «Баварии» осталось провести ещё один матч — финал Лиги чемпионов с «Пари Сен-Жермен». Встреча состоится 23 августа в Лиссабоне (Португалия) на стадионе «Да Луш». Начало — в 22:00 мск.

Топ-10 клубного рейтинга УЕФА выглядит так:

1. «Бавария» (Германия) — 134 очка

2. «Реал» (Испания) — 134

3. «Барселона» (Испания) — 128

4. «Атлетико» (Испания) — 127

5. «Ювентус» (Италия) — 117

6. «Манчестер Сити» (Англия) — 116

7. «ПСЖ» (Франция) — 113

8. «Севилья» (Испания) — 100

9. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 100

10. «Ливерпуль» (Англия) — 99.