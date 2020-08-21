Бензема потренировался с официальным мячом «Ювентуса». Недавно Роналду позвал его в клуб

Нападающий «Реала» Карим Бензема на своей странице в «Инстаграме» опубликовал новое видео. Футболист показал, как проводит предсезонную подготовку.
Посмотреть видео можно на странице Карима Бензема в "Инстаграме".
В комментариях к публикации пользователи заметили, что Бензема тренируется с официальным мячом «Ювентуса». Несколько дней назад сообщалось, что нападающий Криштиану Роналду предложил бывшему одноклубнику присоединиться к «старой синьоре».
Карим Бензема защищает цвета мадридского клуба с 2009 года. До этого французский футболист выступал за «Лион», воспитанником которого является. С «Королевским клубом» 32-летний форвард к настоящему моменту завоевал 19 трофеев.
Роналду перешёл «Ювентус» в 2018 году. Сумма трансфера составила € 117 млн. Контракт 35-летнего португальского форварда с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.
- 21 августа 2020
-
12:42
-
12:41
-
12:34
-
12:27
-
12:22
-
12:10
-
11:56
-
11:55
-
11:45
-
11:32
-
11:18
-
10:49
-
10:40
-
10:32
-
10:31
-
10:27
-
10:12
-
10:06
-
10:00
-
09:53
-
09:41
-
09:40
-
09:26
-
09:25
-
09:20
-
09:00
-
08:53
-
08:28
-
07:31
-
06:45
-
04:48
-
04:31
-
02:50
-
02:06
-
01:44