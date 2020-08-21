Бензема потренировался с официальным мячом «Ювентуса». Недавно Роналду позвал его в клуб

Нападающий «Реала» Карим Бензема на своей странице в «Инстаграме» опубликовал новое видео. Футболист показал, как проводит предсезонную подготовку.

Посмотреть видео можно на странице Карима Бензема в "Инстаграме".

В комментариях к публикации пользователи заметили, что Бензема тренируется с официальным мячом «Ювентуса». Несколько дней назад сообщалось, что нападающий Криштиану Роналду предложил бывшему одноклубнику присоединиться к «старой синьоре».

Карим Бензема защищает цвета мадридского клуба с 2009 года. До этого французский футболист выступал за «Лион», воспитанником которого является. С «Королевским клубом» 32-летний форвард к настоящему моменту завоевал 19 трофеев.

Роналду перешёл «Ювентус» в 2018 году. Сумма трансфера составила € 117 млн. Контракт 35-летнего португальского форварда с «Ювентусом» рассчитан до лета 2022 года.