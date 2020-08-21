ЦСКА показал, что происходило вокруг матча с «Зенитом»

Пресс-служба ЦСКА выложила ролик, в котором показала, что осталось за кадром встречи с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в Youtube-канале ЦСКА.

Напомним, что игра завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля. Форвард «Зенита» Сердар Азмун на 19-й минуте встречи открыл счёт. На 26-й минуте Никола Влашич забил ответный мяч, а на 69-й минуте Азмун оформил дубль.

После трёх туров «Зенит», набрав 9 очков, стал единоличным лидером чемпионата России. ЦСКА (6) занимает пятое место в таблице.



В прошлом сезоне «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги и обладателем Кубка России. ЦСКА по итогам прошедшего чемпионата стал четвёртым.