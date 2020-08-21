Хесус Навас сыграет в финале Лиги Европы впервые за 13 лет и обновит рекорд турнира

Защитник «Севильи» Хесус Навас выступит в финале Лиги Европы впервые с 2007 года, 13 лет назад хавбек вышел в составе красно-белых на матч с «Эспаньолом» в финале Кубка УЕФА, сообщает OptaJoe.

Этот 13-летний перерыв между финальными выступлениями — самый продолжительный в истории соревнований. Такой же рекорд принадлежит итальянцу Амедео Карбони — он принял участие в финале Кубка УЕФА сначала с «Ромой» (1991), а затем с «Валенсией» (2004).

Обслужит финальную встречу бригада арбитров из Нидерландов во главе с Данни Маккели. В бригаду войдут ассистенты Марио Дикс и Хессел Стегстра. Резервный рефери — грек Анастасиос Сидиропулос.



В 1/2 финала Лиги Европы «Севилья» со счётом 2:1 обыграла «Манчестер Юнайтед», а миланский «Интер» разгромил донецкий «Шахтёр» (5:0). «Севилья» проведёт уже 11-й финал на континентальных турнирах, что сделает её клубом, сыгравшим больше всего европейских финалов в XXI веке.