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«Челси» близок к приобретению защитника «Лестера» Чилвела за € 55 млн

«Челси» близок к приобретению защитника «Лестера» Чилвела за € 55 млн
Футбол / Англия 0

Защитник «Лестер Сити» Бенджамин Чилвел близок к переходу в лондонский «Челси» за € 55 млн, сообщает The Telegraph.

Главный тренер синих Фрэнк Лэмпард серьёзно настроен на приобретение игрока. Специалист хочет усилить позицию левого защитника, и Чилвел является приоритетным кандидатом.

Сообщалось, что руководство «лис» уведомило «Челси», что оценивает игрока дороже, чем Гарри Магуайра, который был продан прошлым летом в «Манчестер Юнайтед» за рекордные € 87 млн.

Чилвел является воспитанником «Лестера» и защищает цвета клуба с 2015 года, а в сезоне-2015/2016 выступал на правах аренды за «Хаддерсфилд Таун». В минувшей кампании игрок принял участие в 27 матчах английской Премьер-лиги, забил 3 мяча, отдал 3 результативные передачи и получил 3 жёлтые карточки.

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