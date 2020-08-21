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«Бенфика» отказалась от трансфера Эдинсона Кавани

«Бенфика» отказалась от трансфера Эдинсона Кавани
Футбол / Франция 0

Бывший нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани не перейдёт в «Бенфику», сообщает Record.

По информации источника, стороны прервали переговоры. «Бенфика» сообщила 33-летнему уругвайскому футболисту, что не сможет удовлетворить его финансовые требования. Ранее Кавани подтвердил факт переговоров с португальским клубом и отметил высокий уровень команды.

Кавани выступал за «Пари Сен-Жермен» с 2013 по 2020 год. В минувшем сезоне уругвайский форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Франции (семь — в основном составе), в которых забил четыре гола (один — с пенальти) и отдал одну результативную передачу.

«Бенфика» в завершившемся сезоне финишировала на втором месте в турнирной таблице чемпионата Португалии.

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