«Бенфика» отказалась от трансфера Эдинсона Кавани

Бывший нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани не перейдёт в «Бенфику», сообщает Record.



По информации источника, стороны прервали переговоры. «Бенфика» сообщила 33-летнему уругвайскому футболисту, что не сможет удовлетворить его финансовые требования. Ранее Кавани подтвердил факт переговоров с португальским клубом и отметил высокий уровень команды.



Кавани выступал за «Пари Сен-Жермен» с 2013 по 2020 год. В минувшем сезоне уругвайский форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Франции (семь — в основном составе), в которых забил четыре гола (один — с пенальти) и отдал одну результативную передачу.



«Бенфика» в завершившемся сезоне финишировала на втором месте в турнирной таблице чемпионата Португалии.

Кавани: как меня может не привлекать «Бенфика», если я буду регулярно играть?