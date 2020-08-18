Кавани: как меня может не привлекать «Бенфика», если я буду регулярно играть?

Бывший нападающий «Пари Сен-Жермен» Эдинсон Кавани подтвердил, что провёл переговоры с «Бенфикой».
«Были встречи с „Бенфикой“ и другими клубами. Но пока ничего не определено, поэтому я не могу сказать, что есть достигнутое соглашение. Когда всё будет согласовано, мы сообщим.
Как меня может не привлекать команда, если у меня будет возможность регулярно выходить на поле? Я буду в восторге от этого", — цитирует Кавани Goal.
Форвард также сказал, что «Бенфика» — отличная команда, которая регулярно участвует в европейских соревнованиях. Он также подчеркнул, что многие уругвайцы выступали за этот клуб.
Кавани выступал за «ПСЖ» с 2013 по 2020 год. В минувшем сезоне форвард принял участие в 14 матчах чемпионата Франции (семь — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей (один — с пенальти) и отдал одну результативную передачу.
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