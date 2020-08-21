Александр Кержаков: «Зенит» предлагал зарплату в 2,5 раза больше, но я выбрал «Севилью»

Экс-нападающий сборной России Александр Кержаков рассказал, почему в 2007 году он решил перейти из «Зенита» в «Севилью».

«Я очень хотел попасть в чемпионат, который смотрел по телевизору. Твёрдо решил, что мне нужно в «Севилью», когда она со счётом 3:0 обыграла «Барселону» в Суперкубке УЕФА — 2006. Когда «Зенит» получил предложение, мне было очень приятно и лестно. Понимал, что не у всех российских футболистов есть шанс сыграть в Ла Лиге. Когда «Зенит» понял, что я настроен серьёзно, предложил новый контракт с зарплатой в 2,5 раза больше, чем в «Севилье». Но мне было важнее другое: играть среди тех, кто казался недосягаемым.



Не считаю, что вышел тогда из зоны комфорта. По крайней мере мне не хочется это так называть. Я не думал, что теряю какие-то блага, — жил мечтой о приобретении нового. Не столь важно было и сколько я пробуду в Европе. Когда подписал контракт на 5 лет, не строил планов, а думал только о том, что осуществил мечту, что начинается новая, интересная история», — цитирует Кержакова Sports.ru.