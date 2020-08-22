«Урал» выложил фото из раздевалки после первой победы в сезоне

Пресс-служба футбольного клуба «Урал» выложила фотографию из раздевалки после первой победы команды в сезоне.
Фото можно посмотреть в «Твиттер»-аккаунте «Урала».
В матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги «Урал» обыграл «Краснодар» (1:0). Победный гол на свой счёт записал полузащитник команды из Екатеринбурга Вячеслав Подберёзкин. Отметим, что команда Матвеева заканчивала матч в большинстве — центральный защитник Кайо получил вторую жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Андрея Панюкова в ходе второго тайма и не сможет помочь команде в матче с ЦСКА.
Ранее «Урал» уступил московскому «Динамо», сыграл вничью с «Рубином» и «Локомотивом». В следующем туре Российской Премьер-Лиги команда из Екатеринбурга проведёт матч с «Ростовом».
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