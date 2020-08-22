Талалаев: матч с «Химками» был принципиальным. Я оставил здесь частичку разума и души

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев подвёл итоги матча 4-го тура РПЛ с «Химками» (2:1).
«Это был принципиальный матч. Здесь я оставил частичку разума и души, поблагодарил всех ребят, с которыми мы вместе двигались из ФНЛ. Я пожелал им удачи. Уверен, что в ближайшее время хозяева найдут свою игру и будут качественно играть.
Мы тяжело входили в игру. Попросил ребят выложиться на сто процентов. Мы комбинировали. Были атаки, подходы, удары по воротам.
«Химки» — очень мобильная команда, на стандартах. У нас было шесть стандартов в первом тайме, но мы выжать из этого не сумели, а пропустили — со стандарта, которые сами же и наигрывали некоторое время назад.
Нереализованный пенальти стал ключевым моментом всего матча. Это добавило нам психологической уверенности. Плюс у нас на замену вышли ребята, которые играли более осмысленно. Забили два мяча, но могли забить и ещё», — передаёт слова Талалаева корреспондент «Чемпионата» Глеб Ярославцев.
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