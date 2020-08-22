Головин попал в заявку «Монако» на дебютный матч нового сезона чемпионата Франции

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин попал в заявку команды на матч первого тура чемпионата Франции нового сезона с «Реймсом», сообщает «твиттер» монегасков.
Встреча состоится завтра, 23 августа. Начало — в 14:00 мск.
Сезон во французском чемпионате был завершён досрочно. Победителем Лиги 1 был признан «ПСЖ», «Монако» занял девятое место по итогам сезона.
В рамках прошедшего чемпионата Головин провёл 25 матчей, забил три гола и отдал четыре результативные передачи.
Отметим также, что у французской команды сменился наставник — Нико Ковач сменил Роберта Морено. Испанец возглавил клуб 28 декабря 2019 года, подписав контракт на два с половиной года. До этого коллективом руководил Леонарду Жардим.
Последним местом работы Ковача была «Бавария», откуда он был уволен в 2019 году. Ранее специалист тренировал «Айнтрахт» и сборную Хорватии.
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