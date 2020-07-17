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Александр Головин: капитанская повязка во втором тайме? Это доверие и ответственность

Александр Головин: капитанская повязка во втором тайме? Это доверие и ответственность
Футбол / Франция 0

Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал результат товарищеского матча с «Серкль Брюгге» (2:0).

«Хорошие ощущения, первая игра после столь длительной паузы. В принципе ничего особенного, обычный контрольный матч. Конечно, два наших гола в начале матча предопределили ход игры. Рад, что получилось забить самому. Капитанская повязка во втором тайме? Приятно. Это доверие и ответственность, конечно», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В товарищеском матче «Монако» переиграл бельгийский «Серкль Брюгге». Встреча проходила в закрытом режиме на стадионе «Ян Брейдел» и завершилась победой гостей со счётом 2:0. Первый гол на 5-й минуте встречи забил Виссам Бен-Йеддер. Спустя три минуты отличился Головин. Вместо Головина на второй тайм вышел защитник Джонатан Панцо, однако на 78-й минуте хавбек вернулся на поле, заменив Панцо.

«Монако» обыграл «Серкль Брюгге». Головин забил дальним ударом, Митрюшкин отыграл на ноль
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