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Жоау Мариу может перейти в «Бенфику»

Жоау Мариу может перейти в «Бенфику»
Футбол / Испания 0

Португальская «Бенфика» заинтересована в услугах полузащитника «Интера» Жоау Мариу, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, представители португальского клуба уже контактируют с «Интером» на тему возможного перехода хавбека. Сообщается, что трансфер запросил наставник «Бенфики» Жорже Жезуш, с которым Мариу работал в лиссабонском «Спортинге».

Напомним, минувший сезон Жоау Мариу провёл в аренде в московском «Локомотиве». В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги Жоау Мариу сыграл в 18 матчах, забил один мяч и отдал пять результативных передач. Сообщалось, что руководство «железнодорожников» было вынуждено отказаться от покупки португальского футболиста из-за большой стоимости.

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