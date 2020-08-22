Жоау Мариу может перейти в «Бенфику»
Португальская «Бенфика» заинтересована в услугах полузащитника «Интера» Жоау Мариу, сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.
По информации источника, представители португальского клуба уже контактируют с «Интером» на тему возможного перехода хавбека. Сообщается, что трансфер запросил наставник «Бенфики» Жорже Жезуш, с которым Мариу работал в лиссабонском «Спортинге».
Напомним, минувший сезон Жоау Мариу провёл в аренде в московском «Локомотиве». В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги Жоау Мариу сыграл в 18 матчах, забил один мяч и отдал пять результативных передач. Сообщалось, что руководство «железнодорожников» было вынуждено отказаться от покупки португальского футболиста из-за большой стоимости.
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