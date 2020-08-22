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Вратарь «Урала» Помазун: с «Краснодаром» бились до конца, боролись, пластались

Вратарь «Урала» Помазун: с «Краснодаром» бились до конца, боролись, пластались
Футбол / РПЛ 0

Вратарь «Урала» Илья Помазун, которого второй матч подряд признали лучшим игроком встречи, рассказал об эмоциях после победы над «Краснодаром» (1:0).

«Самое главное, что забили на один гол больше, чем соперник. Сегодня все бились до конца, боролись, пластались. Мы были как единое целое и благодаря этому победили.

Лучший игрок? Приятно, конечно, но я понимаю, что без такой обороны, полузащиты и нападения у нас бы не было ничего и меня бы не признали лучшим. Все игроки помогали мне как могли, и я помогал также команде. Футбол – командный вид спорта, так и должно быть.

В команде я освоился, приятно слышать, как болельщики тебя поддерживают. В городе потихоньку осваиваюсь. Всё складывается нормально, движемся дальше.

Я всегда верил, что мы можем выиграть. Должны быть такие эмоции и такая команда, как есть сейчас. Думаю, у нас получится набрать ещё много очков. Хотелось бы в это верить!» — цитирует Помазуна пресс-служба клуба.

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