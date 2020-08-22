«Рубин» опубликовал фото из раздевалки после победного матча с ЦСКА

Пресс-служба «Рубина» опубликовала фото команды после победы в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (2:1).

Фото можно посмотреть в «твиттере» казанской команды.

Дебютный гол в этой встрече забил полузащитник гостей Солтмурад Бакаев — хавбек начал атаку в центре поле, и после нескольких передач Олег Шатов вывел Бакаева один на один с голкипером ЦСКА Игорем Акинфеевым. Солтмурад точно пробил в правый нижний угол на 37-й минуте встречи.



Уже через две минуты, после розыгрыша углового, мяч оказался у полузащитника хозяев Николы Влашича — хорват сильным ударом отправил снаряд мимо Юрия Дюпина и сравнял счёт.



В самой концовке встречи Денис Макаров вывел казанцев вперёд ударом из-за пределов штрафной. Отыграться «армейцы» уже не смогли.