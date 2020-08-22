«Это зашквар». Жена Зинченко раскритиковала Гвардиолу за тактику в матче с «Лионом»

Жена защитника «Манчестер Сити» Александра Зинченко, журналистка Влада Седан, прокомментировала вылет «горожан» в 1/4 финала Лиги чемпионов.



«Если честно, ничего не хочется говорить, вы сами всё видели. Я не футболист, не тренер, не критик и не аналитик. Понимаю, что моё мнение не авторитетно. Возможно, я не имею права этого говорить. Возможно, Зинченко запретит мне это выкладывать. Но, мягко говоря, чтобы не материться, — это полностью прокол Гвардиолы.



В такой ответственный момент выбирать такую экспериментальную тактику для «Сити» — это зашквар. Я не вправе критиковать, но зачем играть в три центральных защитника, когда сами футболисты берутся за голову. Посмотрите, какие люди играют в «Сити», какая лавка запасных. Таким резервом могут похвастаться буквально несколько клубов мира.



Понимаю, что команда, на которую все делают ставку, — «Бавария». Одно дело — вылетать от «Баварии», а другое дело — вылетать от «Лиона». Не хочу обижать эту команду, но хочу напомнить, что это 7-е место в таблице чемпионата Франции.

Это не финал ЛЧ, чтобы я плакала. И Зина не играл сегодня, чтобы можно было сказать, что он привёз гол, как вы любите говорить. Просто эмоций нет, пустота», — сказала Седан в видео на своём канале в YouTube.