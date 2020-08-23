Мюллер: Неймар и Мбаппе не такие крутые, если не дать им время подумать

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер поделился ожиданиями от предстоящего матча с «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов.

«Похоже, это лучшая «Бавария», в которой я когда-либо играл. Пока что мы провели хороший сезон, почти идеально. Флик изменил структуру нашей игры, с самого начала хотел, чтобы мы пошли на больший риск. Многие не понимают высокой линии защиты, но она помогает нам, и это является ключевым моментом в нашей игре. Мы не хотим слишком сильно менять наш стиль. У «ПСЖ» есть быстрые нападающие — Неймар и Мбаппе. Однако, если вы не дадите им время подумать, то они не такие уж крутые, но если вы дадите им время, они смогут всё», приводит слова Мюллера Tuttomercatoweb.

Финальный матч Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ» состоится сегодня, 23 августа.