«Никто никого «не слил», «не выгнал», «не выпер». Жена Карпина — о заявлении Попова
Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, прокомментировала заявление полузащитника «Сочи» Ивелина Попова об уходе из команды.
«Пожалуйста, вчитайтесь в слова президента внимательно. Никто никого «не слил», «не выгнал», «не выпер». Пожалуйста, перестаньте мыслить поверхностно и примитивно и предъявлять несправедливые претензии», — написала жена Карпина в „Инстаграме“.
Напомним, болгарин Попов отметил, что за последние полтора года из клуба уходит уже пятый капитан команды. Хавбек рассказал, что у него было несколько разговоров с тренером. По словам Попова, ему сказали следующее: «Тебе платим денег, закрываешь рот и играешь”. Скорее всего, Ивелин намекнул на конфликт с главным тренером Валерием Карпиным.
Ивелин Попов: капитан в «Ростове» — это просто слово. За полтора года уходит уже пятый
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