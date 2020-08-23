«Никто никого «не слил», «не выгнал», «не выпер». Жена Карпина — о заявлении Попова

Дарья Карпина, супруга главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, прокомментировала заявление полузащитника «Сочи» Ивелина Попова об уходе из команды.

«Пожалуйста, вчитайтесь в слова президента внимательно. Никто никого «не слил», «не выгнал», «не выпер». Пожалуйста, перестаньте мыслить поверхностно и примитивно и предъявлять несправедливые претензии», — написала жена Карпина в „Инстаграме“.

Напомним, болгарин Попов отметил, что за последние полтора года из клуба уходит уже пятый капитан команды. Хавбек рассказал, что у него было несколько разговоров с тренером. По словам Попова, ему сказали следующее: «Тебе платим денег, закрываешь рот и играешь”. Скорее всего, Ивелин намекнул на конфликт с главным тренером Валерием Карпиным.