«Спартак» — «Локомотив»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 23 августа, состоится матч «Спартак» – «Локомотив». Встреча 4-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Открытие Арена» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив».



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. В бригаду войдут ассистенты Дмитрий Сафьян и Константин Шаламберидзе (оба — Москва). Резервный рефери – Анатолий Жабченко (Краснодар).



«Локомотив» набрал 7 очков в 3 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (5) — на 8-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит» (12).

Календарь Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021.