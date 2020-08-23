Миралем Пьянич заразился коронавирусом
У полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича выявлена коронавирусная инфекция, сообщает пресс-служба каталонского клуба.
Пьянич чувствует себя хорошо. Босниец находится на самоизоляции. Футболист приедет в Барселону через 15 дней.
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом» (2:1) стал последним для полузащитника в составе «Ювентуса». В нынешнем сезоне 30-летний полузащитник принял участие в 25 матчах Серии А, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи.
29 июня «Барселона» объявила о договорённости по трансферу Пьянича. Каталонский клуб заплатил за футболиста € 60 млн. Сумма может вырасти ещё на € 5 млн за счёт бонусов. Хавбек подписал с сине-гранатовыми контракт до лета 2024 года. Отступные в контракте Миралема составят € 400 млн.
Пьянич — об уходе из «Ювентуса»: я был частью чего-то великого
- 23 августа 2020
-
22:36
-
22:26
-
22:20
-
22:19
-
22:10
-
22:08
-
22:05
-
22:04
-
22:00
-
21:53
-
21:52
-
21:50
-
21:48
-
21:45
-
21:45
-
21:41
-
21:37
-
21:34
-
21:31
-
21:25
-
21:23
-
21:21
-
21:19
-
21:16
-
21:14
-
21:12
-
21:12
-
20:58
-
20:58
-
20:58
-
20:46
-
20:46
-
20:29
-
20:17
-
20:12
Партнерский контент