Миралем Пьянич заразился коронавирусом

У полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича выявлена коронавирусная инфекция, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Пьянич чувствует себя хорошо. Босниец находится на самоизоляции. Футболист приедет в Барселону через 15 дней.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом» (2:1) стал последним для полузащитника в составе «Ювентуса». В нынешнем сезоне 30-летний полузащитник принял участие в 25 матчах Серии А, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи.



29 июня «Барселона» объявила о договорённости по трансферу Пьянича. Каталонский клуб заплатил за футболиста € 60 млн. Сумма может вырасти ещё на € 5 млн за счёт бонусов. Хавбек подписал с сине-гранатовыми контракт до лета 2024 года. Отступные в контракте Миралема составят € 400 млн.