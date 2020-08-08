Пьянич — об уходе из «Ювентуса»: я был частью чего-то великого

Полузащитник Миралем Пьянич попрощался с «Ювентусом». Босниец продолжит карьеру в «Барселоне».



«Бросил вызов прошлому, чтобы сохранить настоящее, по крайней мере, на какое-то время. Сегодня наши пути расходятся, но я прошел каждый сантиметр, чтобы добраться сюда, зная, что был частью чего-то великого. Частью того, что останется в сердце и будет сопровождать меня повсюду», — написал Пьянич в своём «твиттере».



Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом» (2:1) стал последним для полузащитника в составе «Ювентуса».



29 июня «Барселона» объявила о договорённости по трансферу Пьянича. Каталонский клуб заплатил за футболиста € 60 млн. Сумма может вырасти ещё на € 5 млн за счёт бонусов. Хавбек подписал с сине-гранатовыми контракт до лета 2024 года. Отступные в контракте Миралема составят € 400 млн.

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