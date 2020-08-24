«Бавария» выиграла все свои матчи в этом сезоне Лиги чемпионов

Мюнхенская «Бавария», ставшая победителем Лиги чемпионов, выиграла все свои матчи в этом сезоне турнира. В 11 встречах немецкая команда забила 43 гола.

«Бавария» обыграла «ПСЖ» (1:0), «Лион» (3:0), «Барселону» (8:2), дважды «Челси» (4:1, 3:0), «Тоттенхэм» (3:1, 7:2), Црвену Звезду (3:0, 6:0) и «Олимпиакос» (3:2, 2:0).

В финальном матче Лиги чемпионов мюнхенская «Бавария» обыграла парижский «ПСЖ» со счётом 1:0 и стала победителем турнира. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Единственный гол был забит во втором тайме — на 59-й минуте автором забитого мяча стал Кингсли Коман, которому ассистировал Йозуа Киммих.

«Бавария» в шестой раз в своей истории выиграла Лигу чемпионов и догнала по этому показателю «Ливерпуль». Немецкий и английский клубы делят 3-е место в истории турнира. Чаще победителями Лиги чемпионов становились только «Милан» (7) и мадридский «Реал» (13).