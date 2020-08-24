Киммих: сегодня самый большой день в моей карьере

Защитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал победу своей команды над французским «Пари Сен-Жермен» (1:0) в финальном матче Лиги чемпионов.

«Сегодня самый большой день в моей карьере. Когда такой важный трофей ты выигрываешь вместе с людьми, которые тебе как братья, это максимум, о котором можно только мечтать», — сказал Киммих в интервью официальному сайту УЕФА.

Йозуа Киммих перешёл в «Баварию» в 2015 году из «РБ Лейпциг». Помимо Лиги чемпионов в составе мюнхенского клуба Киммих пять раз выиграл чемпионат Германии, три раза — Кубок страны. В минувшем розыгрыше Бундеслиги Киммих провёл в составе «Баварии» 33 матча, забил 3 мача и получил 7 желтых карточек. Также в его активе 48 матчей и 3 мяча за сборную Германии.