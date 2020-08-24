Новый тренер «Барселоны» не видит Серхи Роберто на позиции защитника
Будущее полузащитника «Барселоны» Серхи Роберто пока туманно. Но главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман сообщил руководству, что видит испанского футболиста на его родной позиции в центре поля. Голландский специалист отметил, что не собирается использовать игрока в защите, поэтому попросил усилить правый край обороны, сообщает Mundo Deportivo.
Куман ценит универсальность Серхи Роберто, но хочет заполучить в распоряжение футболиста, который составит конкуренцию Нельсону Семедо. Если новый игрок справится с задачей, испанец займёт место в центре поля.
За последние два месяца Серхи Роберто получил несколько предложений, заполучить игрока пытался «Манчестер Сити». В контракте полузащитника прописаны отступные в размере € 500 млн.
«Манчестер Сити» готов заплатить большую сумму за Серхи Роберто
- 24 августа 2020
-
12:14
-
11:50
-
11:47
-
11:47
-
11:37
-
11:35
-
11:29
-
11:22
-
10:59
-
10:55
-
10:49
-
10:45
-
10:45
-
10:20
-
10:18
-
10:15
-
10:09
-
10:00
-
09:52
-
09:51
-
09:48
-
09:42
-
09:30
-
09:30
-
09:22
-
09:20
-
08:30
-
08:30
-
07:53
-
07:37
-
07:11
-
06:29
-
06:12
-
05:48
-
05:22
Партнерский контент