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Новый тренер «Барселоны» не видит Серхи Роберто на позиции защитника

Новый тренер «Барселоны» не видит Серхи Роберто на позиции защитника
Футбол / Испания 0

Будущее полузащитника «Барселоны» Серхи Роберто пока туманно. Но главный тренер сине-гранатовых Рональд Куман сообщил руководству, что видит испанского футболиста на его родной позиции в центре поля. Голландский специалист отметил, что не собирается использовать игрока в защите, поэтому попросил усилить правый край обороны, сообщает Mundo Deportivo.

Куман ценит универсальность Серхи Роберто, но хочет заполучить в распоряжение футболиста, который составит конкуренцию Нельсону Семедо. Если новый игрок справится с задачей, испанец займёт место в центре поля.

За последние два месяца Серхи Роберто получил несколько предложений, заполучить игрока пытался «Манчестер Сити». В контракте полузащитника прописаны отступные в размере € 500 млн.

«Манчестер Сити» готов заплатить большую сумму за Серхи Роберто
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