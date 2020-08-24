Агент Райола: «МЮ» продлит контракт с Погба, он находится в центре важного проекта

Мино Райола, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, рассказал, что клуб не планирует продавать француза и в скором времени предложит его клиенту новый контракт.
«Погба планирует остаться в „Манчестер Юнайтед“, и я думаю, клуб продлит его контракт. Он находится в центре важного проекта, этим летом они не примут никаких предложений по нему. Англичане и ранее не рассматривали возможности его продажи.
Он не из тех, кто вызывает споры. Нам нужно сохранять спокойствие, особенно в такой момент, и мы посмотрим, как всё пойдёт. Мы будем вести переговоры о продлении очень спокойно, без давления", — цитирует Райолу Sky Sports.
Действующее соглашение Погба с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2021 года. Договор французского футболиста включает опцию продления на один сезон, которую может активировать клуб.
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