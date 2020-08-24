Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Казанка» – «Ленинградец». ОЛИМП-ПФЛ. 3-й тур
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Агент Райола: «МЮ» продлит контракт с Погба, он находится в центре важного проекта

Агент Райола: «МЮ» продлит контракт с Погба, он находится в центре важного проекта
Футбол / Англия 0

Мино Райола, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, рассказал, что клуб не планирует продавать француза и в скором времени предложит его клиенту новый контракт.

«Погба планирует остаться в „Манчестер Юнайтед“, и я думаю, клуб продлит его контракт. Он находится в центре важного проекта, этим летом они не примут никаких предложений по нему. Англичане и ранее не рассматривали возможности его продажи.

Он не из тех, кто вызывает споры. Нам нужно сохранять спокойствие, особенно в такой момент, и мы посмотрим, как всё пойдёт. Мы будем вести переговоры о продлении очень спокойно, без давления", — цитирует Райолу Sky Sports.

Действующее соглашение Погба с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2021 года. Договор французского футболиста включает опцию продления на один сезон, которую может активировать клуб.

Погба: цвет кожи не определяет человека
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020