«Зениту» предложили приобрести Пасторе
Полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе был предложен «Зениту», сообщает Il Messaggero.
Ранее сообщалось, что аргентинец не входит в планы главного тренера команды Паулу Фонсеки и, вероятно, покинет клуб в летнее трансферное окно.
У Хавьера есть сразу несколько вариантов продолжения карьеры, и среди них значится и «Зенит», который возобновил интерес к хавбеку. У Хавьера остаются высокие финансовые запросы, но для сине-бело-голубых они не станут проблемой. Также в услугах игрока заинтересованы сразу несколько клубов из Саудовской Аравии.
Об интересе «Зенита» к Пасторе сообщалось в феврале прошлого года. Тогда утверждалось, что футболист не хочет переезжать в Россию и хотел бы остаться в Италии ещё на полгода.
«Рома» намерена выручить € 10 млн за Хавьера Пасторе, которым интересуется «Зенит»
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