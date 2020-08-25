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«Зениту» предложили приобрести Пасторе

«Зениту» предложили приобрести Пасторе
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе был предложен «Зениту», сообщает Il Messaggero.

Ранее сообщалось, что аргентинец не входит в планы главного тренера команды Паулу Фонсеки и, вероятно, покинет клуб в летнее трансферное окно.

У Хавьера есть сразу несколько вариантов продолжения карьеры, и среди них значится и «Зенит», который возобновил интерес к хавбеку. У Хавьера остаются высокие финансовые запросы, но для сине-бело-голубых они не станут проблемой. Также в услугах игрока заинтересованы сразу несколько клубов из Саудовской Аравии.

Об интересе «Зенита» к Пасторе сообщалось в феврале прошлого года. Тогда утверждалось, что футболист не хочет переезжать в Россию и хотел бы остаться в Италии ещё на полгода.

«Рома» намерена выручить € 10 млн за Хавьера Пасторе, которым интересуется «Зенит»
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