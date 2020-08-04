«Рома» намерена выручить € 10 млн за Хавьера Пасторе, которым интересуется «Зенит»

«Рома» намерена заработать на продаже полузащитника Хавьера Пасторе в летнее трансферное окно.



Как сообщает Tntsports.com.ar, итальянский клуб установил на 31-летнего футболиста ценник в размере € 10 млн и при этом заинтересован в продаже аргентинца. В настоящее время на Хавьера претендуют «Зенит» и «Лос-Анджелес Гэлакси».



Об интересе «Зенита» к Пасторе сообщалось в феврале прошлого года. Тогда утверждалось, что футболист не хочет переезжать в Россию и желает остаться в Италии ещё на полгода. Недавно появилась информация, что сине-бело-голубые возобновили свой интерес.



Пасторе перешёл в «Рому» в 2018 году, а ранее защищал цвета «Пари Сен-Жермен» и «Палермо», а также выступал в Аргентине. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 11 матчей в Серии А и отдал 1 голевую передачу.

«Зенит» возобновил интерес к Хавьеру Пасторе