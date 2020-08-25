Ван Гал рассказал, кого хотел видеть в «МЮ». Среди них Неймар, Рамос, Милнер и Левандовски

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал назвал имена футболистов, которых хотел видеть в стане «красных дьяволов».

В список попали 10 звёздных футболистов: защитники Серхио Рамос и Матс Хуммельс, полузащитники Рияд Марез, Джеймс Милнер, Н'Голо Канте и Садио Мане, нападающие Томас Мюллер, Роберт Левандовски, Гонсало Игуаин и Неймар.

«Я унаследовал возрастную команду, которая некоторое время не обновлялась, и хотел омолодить состав без потери качества. Но подписать тех, кого я хотел, оказалось очень трудно.



Меня это удивило. Я понимал, что клубы будут требовать огромные суммы, зная, что „Юнайтед“ самый богатый клуб в мире. В то же время, когда работаешь в самом богатом клубе, ожидаешь, что будешь получать желаемое. Но этого не случилось: мы подписывали только игроков, которые были третьим, четвёртым или пятым вариантом», — приводит слова ван Гала FourFourTwo.

Ван Гал возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2014 по 2016 год.